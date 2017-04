Info

Ytre Sogn nyttar som dei alle fleste andre i dag informasjonskapslar (cookies) på sine nettsider. Ved å vere inne på ytresogn.no samtykkjer du som besøkande vår bruk av informasjonskapslar, som spesifisert under.

Ein informasjonskapsel er ei tekstfil som ved besøk på ei nettside blir lagt i din nettlesar sitt internminne. På ytresogn.no blir slike informasjonskaplar nytta til to ting.

WP eMember lagrar informasjon om abonnentar på ytresogn.no og gir tilgang til eAvisa. Når du som abonnent loggar inn på ytresogn.no hugsar nettstaden deg ved hjelp av informasjonskapslar, slik at du ikkje treng å logge inn igjen om du skulle gå ut av sida. Nettstaden vil hugse deg heilt til informasjonskapselen blir sletta. Når det skjer avheng av innstillingar i din nettlesar.

Ytre Sogn nyttar Google Analytics til å måle trafikken på sine sider. Ved hjelp av denne tenesta kan Ytre Sogn sjå kor mange besøkande som er inne på ytresogn.no, kva sider dei er inne på, kor lengde dei er på kvar side, osv. Denne informasjonen blir nytta ovanfor annonsørar og til eigen analyse av bruken av ytresogn.no.

Personvern

Ytre Sogn har stor respekt for lesarane sitt personvern. Det er ikkje mogleg for Ytre Sogn å vite kven som besøkjer ytresogn.no.

Abonnentar som loggar inn på nettstaden vil bli logga i WP eMember med ei IP-adresse. Denne gir ikkje Ytre Sogn informasjon om kven som er inne på nettstaden, men oversikt over kor mange einigar som blir brukt til å logge på ytresogn.no på kvart einskild abonnement. Dette som eit tryggingstiltak for å sikre at eit einskild abonnement ikkje blir delt.